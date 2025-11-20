Pellegatti: “Spero che Ibra ci porti Thiago Silva. Sarebbe un gran regalo di Natale”
La notizia di Thiago Silva di un possibile ritorno in Europa e chi lo sa, magari in rossonero, è discussa già da un po' di tempo senza però trovare troppe conferme e da un lato e dall'altro. Con le ultime indiscrezioni arrivate dal Brasile però, pare che il brasiliano voglia tornare in Europa e allora le possibilità di un ritorno al Milan potrebbero aumentare. In tal senso, vediamo cosa ne pensa Carlo Pellegatti che si è espresso così:
"Notiziona dal Brasile, chissà che i dirigenti del Milan possano cambiare idea, perchè la notizia dal Brasile è che Thiago Silva lascerà il Fluminense. Vuole giocare almeno ancora un altro anno in Europa per stare vicino ai suoi figli che entrambi giocano nel Chelsea. E quindi per lui Francia, Inghilterra, Italia, sono sempre in ogni caso molto vicini a Londra e in generale all'Inghilterra. Quindi questo sarebbe il suo desiderio, allora vi ho già detto che parlando con il Milan la risposta all'eventuale ritorno di Thiago Silva è no però io mi auguro che Thiago attraverso Zlatan Ibrahimovic, e non credo che sia un problema di soldi, èerchè è lui che desidera venire, io penso che sarebbe il più bel regalo di Natale ai tifosi del Milan. Io speso che grazie a ibra si possa prendere in considerazione la possibilità che Thiago Silva venga non come titolare ma venga come supporto ai giovani compagni della difesa del Milan".
