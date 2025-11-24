Mercato Milan, Pellegatti: "Thiago Silva a gennaio? Parto per il Brasile e lo vado a prendere io"

Presente negli studi di Pressing dopo il derby di Milano vinto 1-0 dal Milan, Carlo Pellegatti ha parlato così della squadra rossonera di Max Allegri: "E' limitativo parlare solo di Maignan. Modric ce l'ha il Milan e ha dominato su Calhanoglu. Rabiot ce l'ha il Milan. E poi in panchina c'è uno che se non ci fosse saremmo settimi.

A gennaio devono rompere il salvadanaio. Serve un difensore perchè se viene un raffreddore a Gabbia chi fa il regista difensivo? Serve poi un attaccante perchè avete visto come è entrato Nkunku nel derby. Thiago Silva? Parto per il Brasile e lo vado a prendere io".

