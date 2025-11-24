Ravezzani: "Nkunku imbarazzante nel derby. Mi piacerebbe capire cosa è passato per la testa dei dirigenti Milan quando..."

Oggi alle 11:40News
di Enrico Ferrazzi

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha pubblicato questo messaggio su X: "Mi piacerebbe capire cosa è passato per la testa dei dirigenti Milan quando hanno detto no a Hojlund per 45 mln e sì a Nkunku per 40. Nel derby è parso sinceramente imbarazzante. Tecnicamente e fisicamente sotto di una categoria. Misteri del mercato". 