Milan, Maignan ancora decisivo dagli 11 metri: dopo Dybala para un rigore anche a Calhanoglu
Se il Milan ha vinto il derby deve ringraziare non solo Christian Pulisic per il gol vittoria, ma anche Mike Maignan che nel secondo tempo ha parato un rigore a Calhanoglu. Si tratta del secondo penalty neutralizzato dal francese in questo campionato dopo quello a Dybala contro la Roma. Per quanto riguarda invece i rigori parati da quando veste la maglia rossonera, questo è stato il sesto tiro dal dischetto neutralizzato dal capitano milanista dopo quelli a Dybala, Kean, Kvaratskhelia, Berardi e Salah.
Questo il tabellino di Inter-Milan, match valido per la dodicesima giornata di Serie A.
INTER-MILAN 0-1
Marcatori: 54’ Pulisic
LE FORMAZIONI
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi (dal 85’ Esposito), Bastoni; C. Augusto, Barella (dal 85’ Diouf), Çalhanoğlu (dal 78’ Zielinski), Sučić, Dimarco; Thuram, L. Martínez (dal 66’ Bonny). A disp.: Calligaris, J. Martínez; Alexiou, Bisseck, Cocchi, De Vrij, Frattesi, L. Henrique. All.: Chivu.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana (dal 78’ Ricci), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic (dal 78’ Nkunku), Leão (dal 86’ Loftus-Cheek). A disp.: Pittarella, Terracciano; De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari. All.: Allegri.
Arbitro: Sozza di Seregno.
Ammoniti: 47’ Leao, 61’ Calhanoglu, 72’ Pavlovic.
Recupero: 3’ 1T, 5’ 2T.
