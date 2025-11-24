Il Milan ha vinto le ultime tre stracittadine in casa dell’Inter: ecco da quando non succedeva
Il Milan ha vinto le ultime tre stracittadine in casa dell’Inter: 1-2 nella Serie A 2024/2025, 0-3 in Coppa Italia nella stagione 2024/2025 e 0-1 nel campionato 2025/2026. Era dal periodo 2003-2005 che i rossoneri non centravano tre successi consecutivi in casa dei nerazzurri: 1-3 nel campionato 2003/04, 0-1 nel campionato 2004/05 e 0-3 nella Champions League 2004/05 (a tavolino).
Questo il tabellino di Inter-Milan, match valido per la dodicesima giornata di Serie A.
INTER-MILAN 0-1
Marcatori: 54’ Pulisic
LE FORMAZIONI
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi (dal 85’ Esposito), Bastoni; C. Augusto, Barella (dal 85’ Diouf), Çalhanoğlu (dal 78’ Zielinski), Sučić, Dimarco; Thuram, L. Martínez (dal 66’ Bonny). A disp.: Calligaris, J. Martínez; Alexiou, Bisseck, Cocchi, De Vrij, Frattesi, L. Henrique. All.: Chivu.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana (dal 78’ Ricci), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic (dal 78’ Nkunku), Leão (dal 86’ Loftus-Cheek). A disp.: Pittarella, Terracciano; De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari. All.: Allegri.
Arbitro: Sozza di Seregno.
Ammoniti: 47’ Leao, 61’ Calhanoglu, 72’ Pavlovic.
Recupero: 3’ 1T, 5’ 2T.
