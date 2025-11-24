Ambrosini: "Il merito di Allegri è di aver dato un’anima ad una squadra che non ce l’aveva”
MilanNews.it
Massimo Ambrosini, negli studi di DAZN, ha commentato così la vittoria del Milan nel derby contro l’Inter.
Il Milan vince un altro scontro diretto: “Non è più un caso, una squadra che sa soffrire, che anche quando hai la sensazione che lasci la partita in mano all’avversario dà sempre la sensazione di essere pericolosa. Il merito di Allegri è di aver dato un’anima ad una squadra che non ce l’aveva”.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Roma 27*
Milan 25*
Napoli 25*
Inter 24*
Bologna 24*
Juventus 20*
Como 18
Sassuolo 16
Lazio 15
Udinese 15*
Cremonese 14*
Torino 14
Atalanta 13*
Cagliari 11*
Parma 11*
Lecce 10
Pisa 9
Genoa 8*
Fiorentina 6*
Verona 6*
* una partita in più
Pubblicità
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
