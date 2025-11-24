Per Marelli la gomitata di Lautaro a Gabbia non era volontaria, ma meritava il giallo

Ad inizio partita, settimo minuto di Inter-Milan, c'è stato un brutto scontro tra Lautaro Martinez e Gabbia, con il difensore rossonero che ha avuto la peggio dopo essere stato colpito al volto da una gomitata. Luca Marelli, commentatore arbitrale di DAZN, analizza così l'episodio.

"C’è un contrasto tra Gabbia, che entra molto alto con la gamba e sarebbe potuto essere un gioco pericoloso ma non c’è contatto su Lautaro, ma d’altro canto c’è il contatto del gomito di Lautaro sul volto di Gabbia. Salta col braccio molto alto. Non c’è nulla di volontario, la mano è aperta: non ha dato una gommitata volontaria ma in maniera imprudente: era necessario il cartellino giallo per Lautaro. Sozza probabilmente si era anche accorto che qualcosa fosse successo vedendo le condizioni di Gabbia ma non avendo visto quello che era successo, ma solo intuito, non ha potuto punire il giocatore dell’Inter. Un arbitro può punire solo quello che vede, non quello che intuisce”.