Lecce, Di Francesco incredulo per il gol annullato a Sottil

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - "Oggi siamo stati frettolosi e poco lucidi quando avevamo la palla contro una squadra che ha un ottimo palleggio. Siamo mancati in questo, la Lazio ha fatto meglio di noi e ha meritato la vittoria. Gol annullato? Dal mio punto di vista non c'era fallo. Ho sempre detto che oggi appena si sfiorano i giocatori vanno giù, per me è un calcio al contrario". Così Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, ai microfoni di Sky dopo la sconfitta contro la Lazio torna sull'episodio del gol annullato in avvio di match alla propria squadra.

"Questo episodio va riguardato in maniera diversa, altrimenti il VAR non ha senso. Non capisco dove sta il giusto. Saremmo andati in vantaggio ma magari cambiavano quelle sicurezze che sono venute a mancare, ci avrebbe dato un coraggio diverso e sono episodi che nel calcio possono fare la differenza", conclude. (ANSA).