Lecce, Di Francesco incredulo per il gol annullato a Sottil
(ANSA) - ROMA, 23 NOV - "Oggi siamo stati frettolosi e poco lucidi quando avevamo la palla contro una squadra che ha un ottimo palleggio. Siamo mancati in questo, la Lazio ha fatto meglio di noi e ha meritato la vittoria. Gol annullato? Dal mio punto di vista non c'era fallo. Ho sempre detto che oggi appena si sfiorano i giocatori vanno giù, per me è un calcio al contrario". Così Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, ai microfoni di Sky dopo la sconfitta contro la Lazio torna sull'episodio del gol annullato in avvio di match alla propria squadra.
"Questo episodio va riguardato in maniera diversa, altrimenti il VAR non ha senso. Non capisco dove sta il giusto. Saremmo andati in vantaggio ma magari cambiavano quelle sicurezze che sono venute a mancare, ci avrebbe dato un coraggio diverso e sono episodi che nel calcio possono fare la differenza", conclude. (ANSA).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan