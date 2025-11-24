Pellegatti: "Maignan ti regala 10-15 punti per campionato e tu fra 40 giorni rischi di perderlo a zero, è una cosa che mi fa impazzire"

Il Milan vince il derby e Mike Maignan mette le sue manone sui tre punti guadagnati ieri sera. Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, parla proprio del portierone francese e della sua situazione contrattuale:

“Per placare la mia fame nervosa, per festeggiare la vittoria di un derby bellissimo, bellissimo perché sofferto, perché vissuto, un derby che ci ha proiettato al secondo posto, una classifica che pochi immaginavano qualche mese fa ma che io mi auguravo conoscendo Massimiliano Allegri, sempre massima fiducia nell’allenatore rossonero. Ebbene per placare la mia fame nervosa, per festeggiare la vittoria, ho aperto una scatola di biscotti, barattolo di miele di acacia e tre biscotti col miele d’acacia. Il modo più bello per festeggiare un derby vissuto intensamente, sofferto, un derby vinto grazie a una determinazione di tutti. Non voglio fare classifiche con un’eccezione. La perfezione porta al manicomio, allora io non do 10 a Maignan perché non voglio che vada al manicomio. Ma Maignan ha giocato una partita gigantesca, monumentale, regolandoci due punti, più i due con la Roma, più il punto della parata su Gatti contro la Juventus. La parata sulla linea contro il Parma. Un portiere che ti regala 10-15 punti per campionato e che tu fra 40 giorni rischi di perderlo a zero, è una cosa che mi fa impazzire. Uno dei più grandi portieri del mondo tu lo perdi a zero. Ma direi la stessa cosa anche se lo perdessimo con una squadra che lo paga. Non è possibile. Non voglio rovinarmi il derby con questo pensiero ma non è possibile”.