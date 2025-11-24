Il Real Madrid pareggia con l'Elche e il Barcellona si avvicina a -1
(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Il Real Madrid evita la crisi, strappando un pareggio per 2-2 all'87' con l'Elche, e resta in vetta alla classifica della Liga con un punto di vantaggio sul Barcellona. Il Real ha ora 32 punti. I blaugrana hanno battuto 4-0 l'Athletic Bilbao e sono saliti a 31. Dopo la vittoria del Clasico sul Barca, i merengues avevano un vantaggio di cinque punti sugli avversari ma da allora non riescono più a vincere.
Per il Real si tratta della terza partita senza vittoria in tutte le competizioni. Il pareggio di oggi si deve a Jude Bellingham che ha realizzato il gol del pareggio nel finale di partita, dopo il 2-1 siglato dal Alvaro Rodriguez all'84'. Dean Huijsen aveva permesso ai blancos di trovare l'1-1 al 78', rispondendo al vantaggio dell'Elche siglato da Aleix Febas al 53'. (ANSA).
