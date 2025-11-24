Inter, Lautaro dopo il derby: "Come sempre, rialzarsi e andare avanti"

Oggi alle 17:52
di Antonello Gioia
(ANSA) - MILANO, 24 NOV - "Come sempre, rialzarsi e andare avanti". È questo il messaggio che il capitano dell'Inter Lautaro Martinez manda al mondo nerazzurro, il giorno dopo il ko nel derby contro il Milan. L'attaccante argentino ha pubblicato sul proprio account Instagram il messaggio in spagnolo, accompagnandolo con due cuori nerazzurri. Dopo la sconfitta contro i rossoneri, l'Inter tornerà in campo già mercoledì contro l'Atletico Madrid in Champions League, andando a caccia di un pronto riscatto. (ANSA).