Trevisani: "Ogni volta che Pulisic tocca la palla dà la sensazione che può succedere qualcosa. E' un giocatore che fa la differenza"

Trevisani: "Ogni volta che Pulisic tocca la palla dà la sensazione che può succedere qualcosa. E' un giocatore che fa la differenza"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:00News
di Enrico Ferrazzi

Riccardo Trevisani, presente negli studi di Pressing dopo la vittoria del Milan nel derby contro l'Inter, ha rilasciato queste parole sulle chance scudetto del Diavolo: "Non avere le coppe, come ha dimostrato l'anno scorso il Napoli, è un vantaggio gigante. Il Milan sta facendo benissimo negli scontri diretti, ora deve cercare di affrontare meglio contro le squadre che si chiudono e giocare meglio. Quando va in vantaggio il Milan gioca sempre bene, è il prima che è faticoso. Pulisic? Ogni volta che Pulisic tocca la palla dà la sensazione che può succedere qualcosa. E' un giocatore che fa proprio la differenza". 

Questo il tabellino di Inter-Milan, match valido per la dodicesima giornata di Serie A.

INTER-MILAN 0-1
Marcatori: 54’ Pulisic

LE FORMAZIONI
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi (dal 85’ Esposito), Bastoni; C. Augusto, Barella (dal 85’ Diouf), Çalhanoğlu (dal 78’ Zielinski), Sučić, Dimarco; Thuram, L. Martínez (dal 66’ Bonny). A disp.: Calligaris, J. Martínez; Alexiou, Bisseck, Cocchi, De Vrij, Frattesi, L. Henrique. All.: Chivu.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana (dal 78’ Ricci), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic (dal 78’ Nkunku), Leão (dal 86’ Loftus-Cheek). A disp.: Pittarella, Terracciano; De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari. All.: Allegri.

Arbitro: Sozza di Seregno.

Ammoniti: 47’ Leao, 61’ Calhanoglu, 72’ Pavlovic.

Recupero: 3’ 1T, 5’ 2T.