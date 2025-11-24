Trevisani: "Ogni volta che Pulisic tocca la palla dà la sensazione che può succedere qualcosa. E' un giocatore che fa la differenza"

Riccardo Trevisani, presente negli studi di Pressing dopo la vittoria del Milan nel derby contro l'Inter, ha rilasciato queste parole sulle chance scudetto del Diavolo: "Non avere le coppe, come ha dimostrato l'anno scorso il Napoli, è un vantaggio gigante. Il Milan sta facendo benissimo negli scontri diretti, ora deve cercare di affrontare meglio contro le squadre che si chiudono e giocare meglio. Quando va in vantaggio il Milan gioca sempre bene, è il prima che è faticoso. Pulisic? Ogni volta che Pulisic tocca la palla dà la sensazione che può succedere qualcosa. E' un giocatore che fa proprio la differenza".

Questo il tabellino di Inter-Milan, match valido per la dodicesima giornata di Serie A.

INTER-MILAN 0-1

Marcatori: 54’ Pulisic

LE FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi (dal 85’ Esposito), Bastoni; C. Augusto, Barella (dal 85’ Diouf), Çalhanoğlu (dal 78’ Zielinski), Sučić, Dimarco; Thuram, L. Martínez (dal 66’ Bonny). A disp.: Calligaris, J. Martínez; Alexiou, Bisseck, Cocchi, De Vrij, Frattesi, L. Henrique. All.: Chivu.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana (dal 78’ Ricci), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic (dal 78’ Nkunku), Leão (dal 86’ Loftus-Cheek). A disp.: Pittarella, Terracciano; De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari. All.: Allegri.

Arbitro: Sozza di Seregno.

Ammoniti: 47’ Leao, 61’ Calhanoglu, 72’ Pavlovic.

Recupero: 3’ 1T, 5’ 2T.