Milan, Pulisic è tornato al gol dopo quasi due mesi
Christian Pulisic è tornato a segnare con la maglia del Milan dopo quasi due mesi: l'ultima rete prima di quella contro l'Inter risaliva infatti al 28 settembre quando l'americano andò a segno contro il Napoli a San Siro (va detto che in questo periodo senza gol ci sono state due soste per le nazionali e l'infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori per tre settimane). Con questo gol il numero 11 milanista è saito a quota 5 reti in questo campionato.
Questo il tabellino di Inter-Milan, match valido per la dodicesima giornata di Serie A.
INTER-MILAN 0-1
Marcatori: 54’ Pulisic
LE FORMAZIONI
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi (dal 85’ Esposito), Bastoni; C. Augusto, Barella (dal 85’ Diouf), Çalhanoğlu (dal 78’ Zielinski), Sučić, Dimarco; Thuram, L. Martínez (dal 66’ Bonny). A disp.: Calligaris, J. Martínez; Alexiou, Bisseck, Cocchi, De Vrij, Frattesi, L. Henrique. All.: Chivu.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana (dal 78’ Ricci), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic (dal 78’ Nkunku), Leão (dal 86’ Loftus-Cheek). A disp.: Pittarella, Terracciano; De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari. All.: Allegri.
Arbitro: Sozza di Seregno.
Ammoniti: 47’ Leao, 61’ Calhanoglu, 72’ Pavlovic.
Recupero: 3’ 1T, 5’ 2T.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan