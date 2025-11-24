Milan, terza vittoria in questo campionato dopo le soste per le nazionali
Il Milan ha vinto per la terza volta in questo campionato la partita in programma dopo le soste per le nazionali: 1-0 al Bologna dopo quella di settembre, 2-1 alla Fiorentina dopo quella di ottobre e 1-0 nel derby contro l'Inter dopo quella di novembre.
Questo il tabellino di Inter-Milan, match valido per la dodicesima giornata di Serie A.
INTER-MILAN 0-1
Marcatori: 54’ Pulisic
LE FORMAZIONI
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi (dal 85’ Esposito), Bastoni; C. Augusto, Barella (dal 85’ Diouf), Çalhanoğlu (dal 78’ Zielinski), Sučić, Dimarco; Thuram, L. Martínez (dal 66’ Bonny). A disp.: Calligaris, J. Martínez; Alexiou, Bisseck, Cocchi, De Vrij, Frattesi, L. Henrique. All.: Chivu.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana (dal 78’ Ricci), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic (dal 78’ Nkunku), Leão (dal 86’ Loftus-Cheek). A disp.: Pittarella, Terracciano; De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari. All.: Allegri.
Arbitro: Sozza di Seregno.
Ammoniti: 47’ Leao, 61’ Calhanoglu, 72’ Pavlovic.
Recupero: 3’ 1T, 5’ 2T.
