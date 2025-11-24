Marchegiani: "Maignan è stato decisivo, come lo era già stato in altri scontri diretti"

Luca Marchegiani, ex portiere, presente negli studi di Sky, ha dichiarato dopo la vittoria del Milan nel derby di Milano: "Maignan è stato decisivo, come lo era già stato in altri scontri diretti. Oltre al rigore, ha fatto belle parate nle primo tempo, soprattutto quella su Lautaro. Sul rigore Maignan è posizionato leggermente decentrato verso sinistra, poi ha fatto una finta e si è buttato a destra, parando il tiro di Maignan. Il Milan è stato bravo ad aspettare il momento e sfruttare l'episodio giusto. Sono cresciuti e hanno preso coraggio con il passare dei minuti. Nel secondo tempo, anche se hanno difeso basso, alla fine non sono sembrati mai in affanno".

Questo il tabellino di Inter-Milan, match valido per la dodicesima giornata di Serie A.

INTER-MILAN 0-1

Marcatori: 54’ Pulisic

LE FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi (dal 85’ Esposito), Bastoni; C. Augusto, Barella (dal 85’ Diouf), Çalhanoğlu (dal 78’ Zielinski), Sučić, Dimarco; Thuram, L. Martínez (dal 66’ Bonny). A disp.: Calligaris, J. Martínez; Alexiou, Bisseck, Cocchi, De Vrij, Frattesi, L. Henrique. All.: Chivu.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana (dal 78’ Ricci), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic (dal 78’ Nkunku), Leão (dal 86’ Loftus-Cheek). A disp.: Pittarella, Terracciano; De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari. All.: Allegri.

Arbitro: Sozza di Seregno.

Ammoniti: 47’ Leao, 61’ Calhanoglu, 72’ Pavlovic.

Recupero: 3’ 1T, 5’ 2T.