Maignan, sesto rigore parato da quando è al Milan

Maignan, sesto rigore parato da quando è al MilanMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:51News
di Enrico Ferrazzi

Se il Milan ha vinto il derby deve ringraziare non solo Christian Pulisic per il gol vittoria, ma anche Mike Maignan che nel secondo tempo ha parato un rigore a Calhanoglu. Si tratta del secondo penalty neutralizzato dal francese in questo campionato dopo quello a Dybala contro la Roma. Per quanto riguarda invece i rigori parati da quando veste la maglia rossonera, questo è stato il sesto tiro dal dischetto neutralizzato dal capitano milanista dopo quelli a Dybala, Kean, Kvaratskhelia, Berardi e Salah

Questo il tabellino di Inter-Milan, match valido per la dodicesima giornata di Serie A.

INTER-MILAN 0-1
Marcatori: 54’ Pulisic

LE FORMAZIONI
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi (dal 85’ Esposito), Bastoni; C. Augusto, Barella (dal 85’ Diouf), Çalhanoğlu (dal 78’ Zielinski), Sučić, Dimarco; Thuram, L. Martínez (dal 66’ Bonny). A disp.: Calligaris, J. Martínez; Alexiou, Bisseck, Cocchi, De Vrij, Frattesi, L. Henrique. All.: Chivu.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana (dal 78’ Ricci), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic (dal 78’ Nkunku), Leão (dal 86’ Loftus-Cheek). A disp.: Pittarella, Terracciano; De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari. All.: Allegri.

Arbitro: Sozza di Seregno.

Ammoniti: 47’ Leao, 61’ Calhanoglu, 72’ Pavlovic.

Recupero: 3’ 1T, 5’ 2T.