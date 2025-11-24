Pellegatti: "Senza Allegri il Milan sarebbe settimo"

Presente negli studi di Pressing dopo il derby di Milano vinto 1-0 dal Milan, Carlo Pellegatti ha parlato così della squadra rossonera di Max Allegri: "E' limitativo parlare solo di Maignan. Modric ce l'ha il Milan e ha dominato su Calhanoglu. Rabiot ce l'ha il Milan. E poi in panchina c'è uno che se non ci fosse saremmo settimi. A gennaio devono rompere il salvadanaio. Serve un difensore perchè se viene un raffreddore a Gabbia chi fa il regista difensivo? Serve poi un attaccante perchè avete visto come è entrato Nkunku nel derby. Thiago Silva? Parto per il Brasile e lo vado a prendere io".

Questo il tabellino di Inter-Milan, match valido per la dodicesima giornata di Serie A.

INTER-MILAN 0-1

Marcatori: 54’ Pulisic

LE FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi (dal 85’ Esposito), Bastoni; C. Augusto, Barella (dal 85’ Diouf), Çalhanoğlu (dal 78’ Zielinski), Sučić, Dimarco; Thuram, L. Martínez (dal 66’ Bonny). A disp.: Calligaris, J. Martínez; Alexiou, Bisseck, Cocchi, De Vrij, Frattesi, L. Henrique. All.: Chivu.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana (dal 78’ Ricci), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic (dal 78’ Nkunku), Leão (dal 86’ Loftus-Cheek). A disp.: Pittarella, Terracciano; De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari. All.: Allegri.

Arbitro: Sozza di Seregno.

Ammoniti: 47’ Leao, 61’ Calhanoglu, 72’ Pavlovic.

Recupero: 3’ 1T, 5’ 2T.