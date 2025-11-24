Inter, Chivu: "Hanno fatto gol sull'unico lancio lungo, il calcio è così"

(ANSA) - MILANO, 24 NOV - "Non abbiamo subito ripartenze, non è solo quello che abbiamo creato. Hanno fatto gol sull'unico lancio lungo, il calcio è così. Mi prendo la prestazione dei ragazzi, nonostante la frustrazione. Questo è lo spirito che voglio vedere, poi è ovvio che quattro sconfitte in 12 giornate sono un po' troppe. Ma la classifica è corta per fortuna, dobbiamo stare aggrappati e gestire bene la frustrazione. Una partita così, a livello di frustrazione, può lasciare qualche segno". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Cristian Chivu, intervistato da Dazn dopo il ko contro il Milan.

"Problema Sommer? Io non faccio un'analisi del genere, non vado mai sull'individuo - spiega il tecnico - Per me i miei sono i migliori, danno sempre il massimo, non potrei mai venire qua a puntare il dito. Quando inizi a puntare il dito, c'è odore di fallimento. Non voglio creare questo o cercare scuse. Siamo tutti dentro, potevamo anche sbloccarla prima. Abbiamo il dovere di rialzarci". (ANSA).