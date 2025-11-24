Allegri: "Abbiamo iniziato male i primi 15 minuti, poi siamo venuti fuori"
MilanNews.it
(ANSA) - ROMA, 23 NOV - "E' stata una bella vittoria. E' stata una bella partita e divertente. Abbiamo iniziato male i primi 15 minuti, poi siamo venuti fuori". Lo afferma l'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ai microfoni di Dazn dopo la vittoria del suo Milan nel derby con l'Inter. (ANSA).
Pubblicità
News
100 vittorie con il Milan per Allegri. Raggiunge Ancelotti, Pioli, Sacchi, Rocco, Capello e Liedholm
Il commento del club a Inter-Milan: "Un segnale fortissimo al campionato, con l'obiettivo qualificazione Champions, ma probabilmente pure un pensiero a qualcosa di più grande"
Brutti ma vincenti? Va benissimo. La dirigenza torni da Maignan con il rinnovo. Storari sabato vieterà anche i cellulari?di Pietro Mazzara
Le più lette
1 Il gioco mentale di Maignan su Calhanoglu. Buffon entusiasta: "A livello ottico gli rimane una visuale diversa da quella che ha normalmente"
3 Brutti ma vincenti? Va benissimo. La dirigenza torni da Maignan con il rinnovo. Storari sabato vieterà anche i cellulari?
Primo Piano
Luca SerafiniVietato accontentarsi: il derby di Milano è sempre decisivo. Le Kessler e la grande Inter. Quanto pesano Chivu e Allegri. Thiago Silva e Levandowski? Fosse per vincere subito...
Albertini elogia Leao: "Un grande giocatore, per diventare un campione, deve essere continuo. Quest'anno lo sta facendo"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com