Allegri: "Abbiamo iniziato male i primi 15 minuti, poi siamo venuti fuori"

Allegri: "Abbiamo iniziato male i primi 15 minuti, poi siamo venuti fuori"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:10News
di Antonello Gioia
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - "E' stata una bella vittoria. E' stata una bella partita e divertente. Abbiamo iniziato male i primi 15 minuti, poi siamo venuti fuori". Lo afferma l'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ai microfoni di Dazn dopo la vittoria del suo Milan nel derby con l'Inter. (ANSA).