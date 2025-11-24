Il commento del club a Inter-Milan: "Un segnale fortissimo al campionato, con l'obiettivo qualificazione Champions, ma probabilmente pure un pensiero a qualcosa di più grande"

Si riporta di seguito il commento dell'AC Milan, attraverso il sito ufficiale, a Inter-Milan (0-1):

"Vincere il Derby, ancora. Vincere il Derby con un gol di Pulisic, spesso sentenza per l'Inter. Vincere il Derby con un rigore parato da Maignan all'ex Çalhanoğlu. Vincere il Derby di corto muso, come piace a Mister Allegri. È il Derby perfetto, dolcissimo. Il Milan batte 1-0 i nerazzurri, sorpassandoli e rilanciandosi dopo il mezzo inciampo di Parma e dopo la sosta. Una gara non proprio scoppiettante, ma comunque emozionante; specie nella ripresa quando prima il nostro Chris ha segnato e poi quando il nostro Mike si è nuovamente superato dal dischetto, come con la Roma sempre a San Siro. Decisivi i singoli, come la squadra che ha lottato, sofferto: ci ha messo il cuore, tenendo la porta inviolata con voglia e grinta.

Un successo fondamentale, pesante e meraviglioso, che ribadisce il brillantissimo bilancio rossonero nei Derby recenti - nessun ko dalla scorsa stagione in poi - e nei big match: dopo Roma, Napoli e Bologna, anche Inter al tappeto. Un segnale fortissimo al campionato, con l'obiettivo della qualificazione alla prossima Champions League ma probabilmente pure un pensiero a qualcosa di più grande, almeno stasera. La 12ª giornata di Serie A permette al Diavolo di volare, precisamente al secondo posto (al pari del Napoli) a quota 25 punti in classifica e a -2 dalla vetta occupata dalla Roma. Una notte di gioia, di orgoglio. E nella prossima giornata sotto con la Lazio, sabato 29 novembre alle 20.45 a San Siro. Il Derby è rossonero. Milano è rossonera. Forza Milan!".