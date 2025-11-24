Inter-Milan 0-1: Mike Maignan eletto MVP del derby

Mike Maignan è stato eletto MVP del derby che ieri sera il Milan ha vinto contro l'Inter. Lor riferisce il sito ufficiale rossonero: "Un mostro! Mike Maignan è l'eroe del Derby. Se il Milan ha vinto lo deve certamente al gol di Pulisic, ma almeno per metà anche al rigore parato su Çalhanoğlu. I rossoneri erano in vantaggio, il momento della gara era delicato e decisivo, al 74' l'Inter aveva l'occasione d'oro per pareggiare ma il nostro portiere è stato provvidenziale: ha guardato l'avversario, ha indovinato l'angolo e ha respinto il pallone. Un vero e proprio plebiscito nella votazione su AC Milan Official App per eleggere l'MVP di Inter-Milan 0-1: a Maignan più del 90% delle preferenze da parte del popolo milanista, letteralmente impazzito per la sua prestazione. Alle spalle del francese, ovviamente Pulisic e poi Gabbia e Rabiot praticamente a pari merito. Una prova straordinaria, a sottolineare un momento eccellente di condizione.

Maignan non è stato solo il rigore nella splendida notte di San Siro. Se nella ripresa ha salvato il parziale e permesso di congelare il prezioso successo, nel primo tempo era già stato prodigioso con un paio di grandi parate su Thuram, respingendo il velenoso colpo di testa, e Martínez, deviando come un gatto e grazie anche al palo la conclusione ravvicinata. Attento, scattante, tecnicamente e caratterialmente superiore. Mike ha bloccato il secondo rigore stagionale dopo quello a Dybala, sempre a San Siro e sempre nel finale quando resisteva il corto muso. A livello statistico, ha parato 3 dei più recenti sei rigori in Serie A. Nella magica serata, per Maignan anche 8 palle recuperate e 5 lanci positivi. Bravo, e grazie, Mike!".