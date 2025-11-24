Il Giornale su Pulisic e Maignan: "Supereroi rossoneri"

di Enrico Ferrazzi

L'edizione odierna de Il Giornale titola così stamattina su Christian Pulisic e Mike Maignan che ieri sera sono stat decisivi nella vittoria del Milan nel derby contro l'Inter: "Supereroi rossoneri". Prima l'attaccante americano ha bucato Sommer, poi il portiere francese, autore già di alcune belle parate nel primo tempo, ha neutralizzato un rigore calciato dal grande ex della partita, Calhanoglu. Il Diavolo supera così in classifica i nerazzurri ed sono secondi con il Napoli, a -2 dalla Roma capolista. 

Si riporta di seguito il programma della 12esima giornata di Serie A:

SERIE A, LE GARE DEL SABATO

Cagliari-Genoa 3-3
Udinese-Bologna 0-3
Fiorentina-Juventus 1-1
Napoli-Atalanta 3-1

SERIE A, LE GARE DELLA DOMENICA

Verona-Parma 1-2
Cremonese-Roma 1-3
Lazio-Lecce 1-0
Inter-Milan 0-1

SERIE A, LE GARE DEL LUNEDÌ

Torino-Como 18.30
Sassuolo-Pisa 20.45