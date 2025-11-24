Il derby e un dettaglio della coreografia della Curva Sud che ricorda l'ultima finale di Champions
Come ben noto, la Procura di Milano ha imposto il divieto d’ingresso a San Siro dello striscione "Sodalizio Rossonero" e così la Curva Sud, in occasione del derby di ieri sera, ha deciso di bypassare il divieto costruendo prima dell'inizio della partita con le torce dei cellulari la scritta “SODALIZIO” lungo tutto il secondo anello blu. E quel "SO" iniziale assomiglia molto ad uno "50", cioè il risultato con cui l'Inter qualche mese fa ha perso la finale di Champions League contro il PSG.
Questo il tabellino di Inter-Milan, match valido per la dodicesima giornata di Serie A.
INTER-MILAN 0-1
Marcatori: 54’ Pulisic
LE FORMAZIONI
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi (dal 85’ Esposito), Bastoni; C. Augusto, Barella (dal 85’ Diouf), Çalhanoğlu (dal 78’ Zielinski), Sučić, Dimarco; Thuram, L. Martínez (dal 66’ Bonny). A disp.: Calligaris, J. Martínez; Alexiou, Bisseck, Cocchi, De Vrij, Frattesi, L. Henrique. All.: Chivu.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana (dal 78’ Ricci), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic (dal 78’ Nkunku), Leão (dal 86’ Loftus-Cheek). A disp.: Pittarella, Terracciano; De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari. All.: Allegri.
Arbitro: Sozza di Seregno.
Ammoniti: 47’ Leao, 61’ Calhanoglu, 72’ Pavlovic.
Recupero: 3’ 1T, 5’ 2T.
