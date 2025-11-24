Repubblica: "Un derby del Diavolo: i pali bloccano Chivu, Allegri lo sorpassa"

Repubblica in edicola stamattina titola così su Inter-Milan 0-1 di ieri sera: "Un derby del Diavolo: i pali bloccano Chivu, Allegri lo sorpassa". I rossoneri hanno portato a casa tre punti d'oro per la classifica e per i morale grazie al gol vittora di Christian Pulisic e alle parate di Mike Magnan, che nella ripresa ha neutralizzato anche un rigore a Calhanoglu. Con questo successo, il Milan supera l'Inter in classifica

Si riporta di seguito la classifica aggiornata della Serie A:

Roma 27 punti (12 partite giocate)
Milan 25 (12)
Napoli 25 (12)
Inter 24 (12)
Bologna 24 (12)
Juventus 20 (12)
Como 18 (11)
Lazio 18 (12)
Sassuolo 16 (11)
Udinese 15 (12)
Torino 14 (11)
Cremonese 14 (12)
Atalanta 13 (12)
Cagliari 11 (12)
Parma 11 (12)
Lecce 10 (12)
Pisa 9 (11)
Genoa 8 (12)
Fiorentina 6 (12)
Hellas Verona 6 (12)