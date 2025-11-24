Marchegiani: "Nel secondo tempo il Milan, anche se ha difeso basso, non è mai sembrato in affanno"

vedi letture

Luca Marchegiani, ex portiere, presente negli studi di Sky, ha dichiarato dopo la vittoria del Milan nel derby di Milano: "Maignan è stato decisivo, come lo era già stato in altri scontri diretti. Oltre al rigore, ha fatto belle parate nle primo tempo, soprattutto quella su Lautaro. Sul rigore Maignan è posizionato leggermente decentrato verso sinistra, poi ha fatto una finta e si è buttato a destra, parando il tiro di Maignan. Il Milan è stato bravo ad aspettare il momento e sfruttare l'episodio giusto. Sono cresciuti e hanno preso coraggio con il passare dei minuti. Nel secondo tempo, anche se hanno difeso basso, alla fine non sono sembrati mai in affanno".

Questo il tabellino di Inter-Milan, match valido per la dodicesima giornata di Serie A.

INTER-MILAN 0-1

Marcatori: 54’ Pulisic

LE FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi (dal 85’ Esposito), Bastoni; C. Augusto, Barella (dal 85’ Diouf), Çalhanoğlu (dal 78’ Zielinski), Sučić, Dimarco; Thuram, L. Martínez (dal 66’ Bonny). A disp.: Calligaris, J. Martínez; Alexiou, Bisseck, Cocchi, De Vrij, Frattesi, L. Henrique. All.: Chivu.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana (dal 78’ Ricci), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic (dal 78’ Nkunku), Leão (dal 86’ Loftus-Cheek). A disp.: Pittarella, Terracciano; De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari. All.: Allegri.

Arbitro: Sozza di Seregno.

Ammoniti: 47’ Leao, 61’ Calhanoglu, 72’ Pavlovic.

Recupero: 3’ 1T, 5’ 2T.