Derby vinto: numeri pazzeschi! L'analisi del direttore di Milannews.it, Antonio Vitiello

Derby vinto: numeri pazzeschi! L'analisi del direttore di Milannews.it, Antonio VitielloMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:08News
di Enrico Ferrazzi

Il direttore di Milannews.it, Antonio Vitiello, ha analizzato sul nostro canale YouTube la bella ed importantissima vittoria di ieri del Milan nel derby contro l'Inter grazie ad un gol di Christian Pulisic. Per ascoltare le sue parole CLICCA QUI!!!

Questo il tabellino di Inter-Milan, match valido per la dodicesima giornata di Serie A.

INTER-MILAN 0-1
Marcatori: 54’ Pulisic

LE FORMAZIONI
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi (dal 85’ Esposito), Bastoni; C. Augusto, Barella (dal 85’ Diouf), Çalhanoğlu (dal 78’ Zielinski), Sučić, Dimarco; Thuram, L. Martínez (dal 66’ Bonny). A disp.: Calligaris, J. Martínez; Alexiou, Bisseck, Cocchi, De Vrij, Frattesi, L. Henrique. All.: Chivu.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana (dal 78’ Ricci), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic (dal 78’ Nkunku), Leão (dal 86’ Loftus-Cheek). A disp.: Pittarella, Terracciano; De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari. All.: Allegri.

Arbitro: Sozza di Seregno.

Ammoniti: 47’ Leao, 61’ Calhanoglu, 72’ Pavlovic.

Recupero: 3’ 1T, 5’ 2T.