Tuttosport: "Calha come Dybala. Magic Mike strega tutti gli specialisti"
di Enrico Ferrazzi

L'edizione odierna di Tuttosport titola così stamattina: "Calha come Dybala. Magic Mike strega tutti gli specialisti". Come contro la Roma qualche settimana fa, Maignan è stato decisivo con un rigore parato anche ieri sera nel derby contro l'Inter: prima Dybala, poi Calhanoglu, il francese ha saputo ipnotizzare due grandi specialisti dagli undici metri. 

