Tuttosport: "Calha come Dybala. Magic Mike strega tutti gli specialisti"
L'edizione odierna di Tuttosport titola così stamattina: "Calha come Dybala. Magic Mike strega tutti gli specialisti". Come contro la Roma qualche settimana fa, Maignan è stato decisivo con un rigore parato anche ieri sera nel derby contro l'Inter: prima Dybala, poi Calhanoglu, il francese ha saputo ipnotizzare due grandi specialisti dagli undici metri.
Si riporta di seguito il programma della 12esima giornata di Serie A:
SERIE A, LE GARE DEL SABATO
Cagliari-Genoa 3-3
Udinese-Bologna 0-3
Fiorentina-Juventus 1-1
Napoli-Atalanta 3-1
SERIE A, LE GARE DELLA DOMENICA
Verona-Parma 1-2
Cremonese-Roma 1-3
Lazio-Lecce 1-0
Inter-Milan 0-1
SERIE A, LE GARE DEL LUNEDÌ
Torino-Como 18.30
Sassuolo-Pisa 20.45
