Adani elogia Allegri: "Onore al merito per quello che sta facendo. Non è un caso quando vinci contro squadre più collaudate..."

vedi letture

Durante la puntata di ieri sera de "La Nuova Domenica Sportiva", Daniele Adani, che in passato è stato spesso critico nei confronti di Massimiliano Allegri, ha voluto fare i complimenti ad tecnico livornese per la vittoria del suo Milan contro l'Inter: "Onore al merito per quello che stai facendo perchè non è un caso quando vinci contro grandi squadre più collaudate, come il Napoli di Conte e l'Inter. Avevi pensato ad una partita così? Per me tu questa la vedi quasi come una partita perfetta, hai sofferto, hai rischiato, ma poi hai segnato e portato a casa la partita".

Questa la risposta di Allegri: "Nel primo tempo avevo chiesto molta più pressione perchè nei primi 15 minuti l'Inter sblocca spesso le partite, saltando addosso agli avversari. Nel secondo tempo, una volta in vantaggio, abbiamo avuto delle occasioni in cui potevamo fare meglio. Poi è normale, contro una grande squadra come l'Inter, subire delle occasioni e dei tiri in porta, ma il fatto di stare lì, duellare e vincere constrasti è un buone segnale da parte della squadra che è composta da ragazzi che lavorano e vogliono migliorare. Per noi è solo l'inizio di un percorso che ci deve portare a marzo nelle migliori condizioni".

