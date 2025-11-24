Perché Maignan non ha rinnovato con il Milan? Il retroscena di Pellegatti a Pressing
Presente negli studi di Pressing, Carlo Pellegatti ha parlato così di Mike Maignan: "La cosa che mi fa impazzire è che il Milan perderà Maignan a zero, divento matto. E' uno dei portieri più forti al mondo. Rinnovo? Con questo management non ne vuole sapere. A Maignan è stato promesso un ingaggio da 5 milioni. A gennaio le cose non vanno bene e allora il Milan decide di offrire 4 milioni.
Ovvimente Maignan non era d'accordo. A marzo dicono al francese che parleranno a Cardinale e sistemeranno il suo contratto. Da lì nessuno ha detto più nulla a Maignan. Io ho parlato con il suo entourage e non ne vogliono più sapere. E così perdiamo uno dei portieri più forti al mondo. Ma vi rendete conto? E chiunque arriverà sarà comunque un downgrade".
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com