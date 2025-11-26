Gozzini annuncia: "ll Milan ha rimesso sul tavolo quella che era una delle ultime proposte per Maignan"

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Mike Maignan: "Il club ha provato a riaprire la porta del dialogo: se Mike vorrà rimanere rossonero sarà ancora valida la penultima proposta. Sul tavolo c’è un’offerta di rinnovo per altre due-tre stagioni a 5 milioni netti all’anno (non più 4). Una netta crescita di stipendio rispetto ai 3,2 attuali, nonostante l’età che avanza: una generosità inusuale verso un giocatore che ha già compiuto trent’anni. Questo Maignan però la merita. Questo Maignan che, per gli stessi motivi, ha catturato le attenzioni della concorrenza straniera, la più pericolosa e agguerrita: Mike ha mercato in Premier League. E c’è anche una pista italiana che lo porterebbe a Torino, sponda Juventus.

Il club ha rimesso sul tavolo quella che era una delle ultime proposte, prima che – complici anche gli errori in campo e la confusione del Milan dell’anno scorso – le parti si alzassero senza darsi un nuovo appuntamento. A quella fase era seguita una grande freddezza, con la società e il portiere che hanno guardato altrove. Riscaldare il legame resta molto difficile, ma verrà comunque fatto un tentativo. La fascia da capitano confermata al braccio è un segnale di disgelo. Mike ha un carattere particolare, ha un obiettivo fisso più di altri: vuole vincere. Un ritorno della squadra ai vertici del calcio nazionale e l’ambizione di riproporsi in Champions da protagonista potrebbero convincerlo? Difficile ma non del tutto impossibile".