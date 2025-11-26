L'agente di Fullkrug rimpiange il trasferimento al West Ham e apre ad un addio immediato

Nei giorni scorsi l’agente di Nickas Fullkrug, Thorsten Wirth, amministratore delegato della ROOF, ha ammesso che il trasferimento del tedesco al West Ham non sia stato dei migliori: "Guardando indietro, dobbiamo dire che il trasferimento non ha funzionato. Non ha senso indorare la pillola. Addio? Questo deve sempre avvenire in collaborazione con il club. Ma mettiamola così: penso che possa avere senso apportare un cambiamento".

IL MILAN RIPENSA A FULLKRUG

Santiago Gimenez e Christopher Nkunku sono ancora a secco in questa Serie A e per questo il Milan sta valutando seriamente la possibilità di tornare sul mercato a gennaio per prendere un nuovo rinforzo in attacco dove serve un vero numero 9. Come riporta il Corriere della Sera stamattina, un nome che piace in via Aldo Rossi è quello di Niclas Fullkrug, centravanti del West Ham che il Diavolo aveva già provato a prendere nell'estate 2024 prima di virare su Alvaro Morata.

Nelle ultime settimane, viene spesso accostato al Milan anche Robert Lewandowski, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con il Barcellona. E' impossibile però che il polacco lasci il club catalano a gennaio. Se ne parlerà eventualmente solo la prossima estate.

