Tuttosport: "Milan, c’è Franculino per Allegri". In lista anche Pellegrino, Dovbyk e Panichelli

Tuttosport in edicola stamattina titola così: "Milan, c’è Franculino per Allegri". In vista del mercato di gennaio, il Diavolo sta valutando la possibilità di prendere un nuovo centravanti e un profilo che piace parecchio è quello dell'attaccante classe 2004 del Midtjylland che in questa stagione ha segnato 19 gol in 27 partite. Il club danese lo valuta 40 milioni di euro.

Prima di provare l’assalto a Franculino, il Milan deve però trovare le risorse economiche necessarie per questo colpo e chissà che una buona parte di questi soldi non arrivi dalla cessione di Santiago Gimenez che è finito nel mirino del West Ham. Oltre all'attaccante del Midtjylland, su cui c'è anche la Roma, nella lista dei dirigenti milanisti ci sono anche altri nomi come quelli di Mateo Pellegrino del Parma, Artem Dovbyk della Roma e Joaquín Panichelli dello Strasburgo.

