Romano svela un retroscena su Fabio Silva: "Quando in estate si è parlato di Milan il giocatore non è rimasto indifferente"

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, in compagnia del collega Matteo Moretto, ha fatto un po' il punto il vista del prossimo calciomercato invernale facendo anche i nomi di alcuni giocatori che sono stati accostati al Milan.

Su Fullkrug

"Confermo che andrà via. È stato già offerto in queste ore in Italia e Germania, quindi è un nome da tenere d'occhio per gennaio".

Su Fabio Silva Romano ha detto: "È andato a Dortmund in estate, nonostante i corteggiamenti in estate, ma non gioca, sta facendo tanta fatica e sta pensando di partire a gennaio. È una possibilità concreta. Quindi occhio a Fabio Silva perché nel giro degli attaccanti, con le varie squadre che cercano, ce ne sono diverse, magari la Juventus, per quanto riguarda l'attacco la Roma certamente, vedremo il Milan cosa succederà con Gimenez. Ci sono una serie di caselle che potrebbero andare ad occuparsi, e Fabio Silva è da tenere d'occhio, perché mi dicono che una partenza a gennaio è una cosa che il giocatore sta seriamente prendendo in considerazione. Tra l'altro la Roma ci aveva fatto più di un pensiero. Anche il Milan ci aveva fatto qualche pensiero. Quando era filtrato il nome, soprattutto sulla stampa, al giocatore non è passato indifferente questo tipo di desiderio".