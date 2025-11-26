Bianchin: "Che Gimenez possa andarsene a gennaio per sostituirlo con qualcuno che aumenti il livello della rosa è improbabile"

Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso a Radio Rossonera sul futuro di Santiago Gimenez: "Io credo che resterà al Milan, anche se il mercato di gennaio è complesso. Gli attaccanti poi a gennaio non si trovano, tanto meno in prestito, quindi diventa complicato. Secondo me la possibilità che Gimenez possa andarsene davanti a un’offerta importante e sostituirlo con qualcuno che aumenti il livello della rosa è improbabile, secondo me c’è più del 50% di vederlo ancora in rossonero. Mi aspetto molto di più da Nkunku, un giocatore che sta andando abbastanza male con delle scusanti e giustificazioni perchè ha giocato poco e allegri non lo vede titolare però deve fare più di così.

Dagli altri onestamente no: Odogu penso andrà in prestito e non lo vedremo quasi mai, Athekame ha fatto quel che poteva fare, mentre Rabiot non rientra in questa lista. L’ambiente purtroppo non lo vivi più quotidianamente come in passato, ma solo attraverso terze persone. I giocatori dimostrano in campo di aver ritrovato entusiasmo a Milanello. La mia idea è che Conceicao ha avuto un impatto negativo in generale senza mezzi termini, il suo stile duro a medio/lungo termine non ha dato i risultati sperati. Allegri in questo senso è stato molto efficace”.