Milan interessato ad un classe 2007 del Bayern Monaco, considerato il "talento più puro" del settore giovanile bavarese

Oggi alle 17:40
di Antonello Gioia

Elmar Bergonzini, giornalista ed esperto di calcio tedesco, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Adin Licina, giovane del Bayern Monaco che piace anche al Milan: "Ambizioso. E di conseguenza insoddisfatto. Nel Bayern Monaco che in questa stagione sta volando (12 vittorie e 1 pareggio nelle prime 13 giornate in campionato, 20 successi su 22 partite complessive, con ben 76 reti all'attivo) c'è un motivo di insoddisfazione. Personale, senza dubbio, ma che arriva anche a livello dirigenziale. Il classe 2007 Adin Licina, infatti, non trova spazio. Superato nelle gerarchie dal più giovane Karl (classe 2008), con l'ormai imminente recupero di Musiala e la consacrazione a esterno di livello mondiale di Olise, è impossibile per lui giocare. Il tecnico Kompany non lo prende nemmeno in considerazione, e così Licina, da anni considerato il talento più puro del settore giovanile del Bayern, si sta spegnendo.

Gioca nella seconda squadra dei bavaresi, ma lui stesso non è (più) soddisfatto del proprio percorso di crescita. Il Milan è interessato, ma in Europa sono tanti i club che apprezzano il ragazzo: sarebbe un colpo simile a quello che la Juve fece anni fa con Yildiz, rinvigorendo un talento che oggi in bianconero è diventato una stella".