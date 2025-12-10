Moretto: "Fullkrug proposto anche negli ultimi giorni, ma non è in cima lista del Milan"

Intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha dato questo aggiornamento sul mercato del Milan che a gennaio potrebbe provare a prendere un nuovo attaccante in caso di partenza di Santiago Gimenez: "Sicuramente Lucca piace molto a Massimiliano Allegri, ma vi dico che quest’idea di mercato è tutta da studiare. Il Milan ha una lista di cinque-sei attaccanti, il tutto legato a una possibile partenza di Santiago Gimenez.

Il Milan sta valutando su che attaccante andare. Gimenez ha estimatori soprattutto in Germania. Tra gli attaccanti che i rossoneri stanno osservando è Fullkrug che sta trovando poco spazio nel West Ham. Anche negli ultimi giorni, Fullkrug è stato proposto da intermediari al Milan, ma al momento il tedesco non è uno dei primi nomi della lista del Diavolo".

