Lazio, Marusic in uscita a gennaio? Proposto a Milan e Juventus

Adam Marusic, esterno della Lazio, ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. In merito al rinnovo le parti sono al momento così vicine e per questo non è da escludere un suo addio a gennaio: il giocatore sarebbe stato offerto a Milan e Juventus. Lo riferisce tuttomercatoweb.com: "Maurizio Sarri chiede il rinnovo di Adam Marusic, ma le parti sono ancora lontane. Questo perché il difensore della Lazio, protagonista in questo inizio di stagione, ha chiesto un lungo contratto per firmare con il club biancoceleste, ma dall'altra parte Claudio Lotito non ha intenzione di andare oltre l'annuale con opzione a favore del club per un'altra stagione.

Dunque nei giorni scorsi l'esterno è stato proposto anche a Juventus e Milan, entrambe alla ricerca di un possibile dodicesimo uomo con esperienza. Potendo giocare sia a destra che a sinistra, il montenegrino rappresenterebbe una buona opzione a cifre relativamente basse, soprattutto perché da giugno sarebbe disponibile a parametro zero. La partita a scacchi continua, con la Lazio che rimane confidente sull'arrivare a un accordo in breve tempo, ma servirà un rilancio per arrivare almeno a due anni senza opzione".

