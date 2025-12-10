L'esperto di calcio brasiliano preferirebbe Torriani a Hugo Souza per il post Maignan

Andersinho Marques, giornalista brasiliano ed esperto del calcio verdeoro, si è così espresso su X commentando la notizia del Milan interessato a Hugo Souza, portiere del Corinthians, per il post Maignan: "Con tutto il rispetto per Hugo Souza, ma preferisco Lorenzo Torriani. Più completo, più sicuro, ottimo piede alla Ederson, para rigori ed è scuola Milan e italiano. Quindi, per il post-Maignan, sceglierei lui senza pensarci troppo".

CHI È HUGO SOUZA

Nato a Duque de Caxias, comune del Brasile nello Stato di Rio de Janeiro, il 31 gennaio 1999, Hugo Souza cresce calcisticamente nel Vasco da Gama, prima di passare in prestito al Fluminense nel 2008 e poi a titolo definitivo al Flamengo, dove, dopo aver fatto tutta la trafila nelle squadre giovanili, firma il suo primo contratto da professionista nel 2018. L'esordio assoluto in prima squadra arriva il 27 settembre 2020 contro il Palmeiras in campionato (1-1 il risultato finale), mentre pochi giorni dopo, il 1° ottobre, ha debuttato anche in Coppa Libertadores contro l'Independiente del Valle (vittoria per 4-0). Dopo 71 presenze nel Flamengo, nell'estate 2023 decide di voler provare un'esperienza in Europa e passa in prestito ai portoghesi del Chaves, con cui colleziona 27 presenze tra campionato e coppe. La sua avventura in Portogallo si conclude però l'estate successiva quando torna in Brasile: stavolta il Flamengo lo cede in prestito al Corinthians, che poi lo prenderà a titolo definitivo per meno di un milioni di euro a gennaio 2025. Con la maglia della società di San Paolo, con cui ha un contratto fino al 31 dicembre 2028, Hugo Souza ha collezionato finora 86 presenze in tutte le competizioni.