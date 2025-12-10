Milan, spunta un nuovo nome per la porta: è Hugo del Corinthians

vedi letture

Il Milan non ha ancora rinuciato a convincere Mike Maignan a rinnovare il suo contratto in scadenza il prossimo 3 giugno, ma ovviamente non vuole farsi trovare impreparato nel caso in cui il francese dovesse effettivamente andare via a zero in estate e quindi si sta guardando intorno per cercare un evenutale sostituto. I dirigenti di via Aldo Rossi, la cui priorità resta comunque quella il prolungamento di Maignan, stanno valutando diversi profili, tra cui anche Hugo, portiere classe 1999 del Corinthians che ha una valutazione intorno ai 12 milioni di euro. Lo riferisce Sky.

Il @acmilan prova a rinnovare Maignan: in caso di mancato accordo in lista anche Hugo del @Corinthians. @SkySport https://t.co/T0kIdKaNaS — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) December 10, 2025

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset nel pre partita di Lazio-Milan, match valevole per l'ottavo di finale di Coppa Italia, il ds del Milan Igli Tare ha toccato il tema del rinnovo del capitano Mike Maignan. Queste le sue parole: "Rinnovo di Maignan? "Non sento... (ride, ndr). Scherzavo, pensiamo alla partita: Mike è straordinario e portiere favoloso, cercheremo di trovare una strada giusta insieme nei tempi dovuti".