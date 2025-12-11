F. Galli riflette: "Quando è stata fatta la scelta di mandare Camarda a Lecce ero a favore, ma..."

Filippo Galli, ex calciatore, si è così espresso a MilanVibes su Francesco Camarda: “Ogni traiettoria, ogni storia, ogni talento è a sé, non c’è una ricetta, perché magari a Camarda quello che ha vissuto l’anno scorso potrebbe servire, non lo sappiamo perché non abbiamo contezza di quello che accadrà, è chiaro che c’è un discorso di coerenza rispetto ad un pensiero, ma ciò non vuol dire che non si possa cambiare idea o pensiero, io credo che sia una modalità di lavoro, dialogica, di continuo ascolto di ciò che accade con il ragazzo, con il contesto per poter andare a cambiare la traiettoria di carriera, quindi è un lavoro faticoso, quando tu dai le indicazioni ci vediamo tra 9 mesi, vediamo quello che è successo, è tutto molto più facile e invece seguire costantemente un processo di lavoro è molto più difficile, richiede più energie, richiede anche degli scontri, dei conflitti che sono uno strumento di lavoro e vanno poi indirizzati nella direzione giusta”

Quanto pensi sia stata giusta la scelta di mandare Camarda a Lecce?

“Ancora non lo sappiamo, quando è stata fatta questa scelta io ero a favore, io mi auguro che lui riesca a ritagliarsi lo spazio, ma Di Francesco è un allenatore di qualità, quindi se Camarda merita di giocare, giocherà senz’altro, sarà durante l’allenamento che il mister deciderà se schierarlo la domenica. Una delle qualità dei talenti di grande livello è la capacità di continuare ad apprendere non solo nella partita, ma nell’allenamento. Io mi sono sempre allenato nella mia carriera da calciatore come se dovessi giocare la domenica, quindi l’attenzione, la determinazione non erano far fatica per me, per me veniva spontaneo, quindi quelle volte in cui venivo chiamato ho sempre cercato di essere all’altezza, perché vivevo nell’utopia di poter giocare sempre la domenica, credo che questo mi abbia aiutato nonostante gli infortuni che ho avuto a prolungare la mia carriera fino ai 40 anni e mezzo”.