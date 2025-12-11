Scaroni: "All'inizio mi davano del matto per la questione stadio, poi..."

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a Class CNBC nella quale ha parlato di vari temi. Ecco le sue parole:

Sulla questione stadio: "Il 5 novembre (giorno del rogito per l'acquisto di San Siro da parte di Milan e Inter, ndr) è stata per me una data fondamentale perchè ho dedicato tanto tempo al progetto stadio. All'inizio, quando dicevo che Milano aveva bisogno di un nuovo stadio mi davano del matto perchè c'è già San Siro che è così bello.

Mi rendevo conto che molti non sapevano cosa fosse uno stadio moderno. Poi con il passare del tempo, anche grazie forse alla televisione che ha fatto vedere gli stadi che ci sono all'estero, ho visto un cambio di opinione per cui alcuni hanno iniziato a pensare che anche dovremmo avere impianti così belli come all'estero.

Questo cambio di opinione si è visto anche nell'amministrazione comunale. L'investimento a San Donato ha fatto capire che eravamo molto determinati ad avere un nuovo stadio, tanto da essere disposti anche a lasciare Milano. Progressivamente l'amministrazione comunale di Milano ha incominciato a prendere coscienza del tema e nell'ultimo periodo è stata molto efficiente perchè comprare un'area del genere nel centro della città sarebbe stato complicato ovunque, non solo in Italia".