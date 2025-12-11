MN - Cairo elogia Modric: “Magnifico averlo in Serie A. Lunedì avrei preferito non vederlo però…”

Sta andando in scena l'undicesimo edizione della "Notte dei campioni" torna a Milano, nella città in cui si sono svolte le prime 7, all'Auditorium Fiera Milano. La notte dei Gazzetta Sports Award premia ogni anno i migliori atleti italiani. Tra i vari sportivi premiati, c'è anche il centrocampista Rossonero Luka Modric. Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha così commentato in merito al campione croato:

"Avere Modric in Serie A è straordinario. Certo, l'ho visto lunedì e avrei preferito non vederlo... (ride ndr.). Secondo me lui è del 1955"

Parole di stima da parte del patron del Torino che, come ribadito da lui stesso, ha visto proprio Luka Modric e i suoi compagni battere in rimonta il Torino lunedì 8, giorno dell'Immacolata, con una splendida rimonta da 2-0 a 2-3.