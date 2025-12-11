Assemblea Serie A, domani si discuterà anche della proposta del Milan di introdurre un "tetto" al prezzo dei biglietti riservati al settore ospiti

Nelle ultime settimane, la Curva Sud Milano ha messo spesso in risalto il caro biglietto per i settori ospiti in alcune partite di Serie A. L'ultimo esempio riguarda la trasferta di domani del Milan in casa del Torino: il costo dei tagliandi per questa gara è infatti di 45 euro, mentre per le sfide interne dei granata contro Como e Cremonese è di 25 euro.

A metà novembre, il Milan ha iniziato a muoversi su questo fronte e ha inviato una lettera indirizzata al presidente della Lega Calcio Serie A, Enzo Simonelli, per chiedere di discutere in assemblea dell’introduzione di un “tetto” al prezzo dei biglietti riservati al settore ospiti. E il momento tanto atteso è finalmente arrivato: domani, venerdì 12 dicembre, è infatti in programma l'assemblea della Lega Serie A e tra i punti all'ordine del giorno c'è anche "Proposta AC Milan di introduzione di un'tetto' al prezzo dei biglietti riservati al settore ospiti".