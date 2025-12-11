MN - Barlaam (nuotatore paralimpico): “Non parlo di scudetto, sono scaramantico”

vedi letture

L'undicesimo edizione della "Notte dei campioni" torna a Milano, nella città in cui si sono svolte le prime 7, all'Auditorium Fiera Milano. Durante un'intervista rilasciata ai microfoni di diverse testate giornalistiche, tra le quali anche la nostra MilanNews.it, il nuotatore italiano paralimpico Simone Barlaam, vincitore di 4 ori olimpici e grande tifoso milanista, ha risposto ad alcune domande sul Milan. Queste le sue parole:

Anche Luka Modric sarà premiato, che effetto ti fa? "Fa strano e mi riempie anche di orgoglio vedere nella copertina e nella grafica della Gazzetta io al fianco di Luka Modric. Fino a qualche anno fa sarebbe stato impensabile vederlo da vicino. Vedevo le sue gesta al Real, quindi non vedo l'ora di farci una foot, di stringergli la mano e fargli le congratulazione e un grosso in bocca al lupo, e di far divertire noi milanisti...

... e di farci vincere lo scudetto - "Quello lo hai detto tu (ride ndr.), siamo un po' scaramantici noi atleti però non sarebbe male, un'altra gioia per noi milanesi, la parte rossonera ovviamente"