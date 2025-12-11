Programma Europa League: la Roma deve vincere in un campo tosto, Bologna in Spagna

Si riporta di seguito il programma odierno dell'Europa League:

18:45 – Din. Zagabria – Betis

18:45 – Ferencvaros – Rangers

18:45 – Ludogorets – PAOK

18:45 – Midtjylland – Genk

18:45 – Nizza – Braga

18:45 – Stoccarda – M. Tel Aviv

18:45 – Sturm Graz – Stella Rossa

18:45 – Utrecht – Nottingham

18:45 – Young Boys – Lilla

21:00 – Basilea – Aston Villa

21:00 – Brann – Fenerbahce

21:00 – Celta Vigo – Bologna

21:00 – Celtic – Roma

21:00 – FC Porto – Malmo FF

21:00 – FCSB – Feyenoord

21:00 – Friburgo – Salzburg

21:00 – Lione – G.A. Eagles

21:00 – Panathinaikos – Plzen

LE ULTIME DALLE ITALIANE IN EUROPA

Bologna e Roma si preparano a tornare ad affrontare l’Europa League. Da Gasglow, Gian Piero Gasperini ha spiegato che Paulo Dybala è pienamente a disposizione, mentre non tranquillizzano particolarmente le immagini di Manu Koné, in gruppo ma con una vistosa fasciatura al ginocchio. Domani toccherà a Pisilli dal primo minuto, mentre in difesa ci sarà con tutta probabilità Mario Hermoso, che ha evitato di commentare i dieci secondi di inulti sessisti subiti da Michael Folorunsho nella gara con il Cagliari: “Non ho parlato con lui, si commentano da soli. È la Lega che deve decidere fino a che punto accettare certi comportamenti”. In casa Bologna il grande dubbio riguarda la disponibilità di Lucumi in difesa: "È con noi, ma deve essere valutato fino a domani - ha spiegato Vincenzo Italiano -, vediamo se questo tendine riesce a fargli meno male. Vediamo, perché lì in difesa siamo in grande difficoltà, non ce la dovesse fare dovremo riadattare qualcun altro. Lykogiannis? Sì, per struttura e velocità può essere un sostituto, chiaro non può avere l'abitudine o i movimenti di un centrale di mestiere, ma lui può essere un papabile".