Il Ministro Abodi su Milan-Como: "Si va verso il no a Perth? C'erano dubbi già prima, alla fine credo vada bene così"

vedi letture

Manca ancora l'ufficialità, ma Milan-Como di Serie A, salvo clamorose sorprese, non si giocherà a Perth in Australia il prossimo 8 febbraio 2026, ma a San Siro il il 17-18 o il 24-25 febbraio. In merito a questa vicenda, il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha dichiarato a margine della conferenza di presentazione del nuovo laboratorio antidoping a Roma: "Si va verso il no a Perth? C'erano dubbi già prima, pur riconoscendo alcuni aspetti positivi. Sono abituato a rispettare i ruoli e a valutare a saldo, vedendo profitti e perdite e valutando strada facendo. Poi la questione si è evoluta e alla fine credo vada bene così" riporta gazzetta.it.

QUANDO SI GIOCHERA' MILAN-COMO?

Quando si giocherà quindi Milan-Como? Le date più probabili sono: martedì 17 o mercoledì 18 febbraio oppure martedì 24 o mercoledì 25 febbraio. La scelta dipenderà dall'Inter che in quelle due settimane potrebbe essere impegnata nei playoff di Champions League e, nel caso, bisognerà vedere quando giocherà in casa.

