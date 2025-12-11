Il Ministro Abodi su Milan-Como: "Si va verso il no a Perth? C'erano dubbi già prima, alla fine credo vada bene così"
Manca ancora l'ufficialità, ma Milan-Como di Serie A, salvo clamorose sorprese, non si giocherà a Perth in Australia il prossimo 8 febbraio 2026, ma a San Siro il il 17-18 o il 24-25 febbraio. In merito a questa vicenda, il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha dichiarato a margine della conferenza di presentazione del nuovo laboratorio antidoping a Roma: "Si va verso il no a Perth? C'erano dubbi già prima, pur riconoscendo alcuni aspetti positivi. Sono abituato a rispettare i ruoli e a valutare a saldo, vedendo profitti e perdite e valutando strada facendo. Poi la questione si è evoluta e alla fine credo vada bene così" riporta gazzetta.it.
QUANDO SI GIOCHERA' MILAN-COMO?
Quando si giocherà quindi Milan-Como? Le date più probabili sono: martedì 17 o mercoledì 18 febbraio oppure martedì 24 o mercoledì 25 febbraio. La scelta dipenderà dall'Inter che in quelle due settimane potrebbe essere impegnata nei playoff di Champions League e, nel caso, bisognerà vedere quando giocherà in casa.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan