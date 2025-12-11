Il Napoli ora rischia anche i playoff: 7 punti, 23esimo in classifica a +1 sulla zona a eliminazione diretta

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Josè Mourinho vince la sfida in panchina contro Antonio Conte. A Lisbona un Napoli molto opaco cade vittima del suo Benfica, che domina la partita dall'inizio alla fine. Al 12' Ivanovic si trova solo davanti al portiere, ma Milinkovic Savic si oppone ed Aursnes conclude fuori sulla respinta. Pochi minuti dopo ancora Aursnes calcia male dopo una follia dell'estremo difensore partenopeo, che gli regala il pallone in fase di costruzione. Ma per il Benfica è questione di tempo: il gol arriva al 20', con Rios che si ritrova in area piccola ad appoggiare in porta su un cross ribattuto male da McTominay.

Il Napoli prova a rispondere con un cross di Lang per Di Lorenzo che mette fuori e con una conclusione di Hojlund che viene murata. All'intervallo entrano Politano e Spinazzola per Olivera e Beukema: Conte cambia assetto, ma il Benfica punisce subito con Barreiro che di tacco batte Milinkovic su un cross rasoterra di Rios. I partenopei provano timidamente a colpire con Neres e McTominay, ma sono ancora i lusitani ad avere le occasioni migliori, sventate da Milinkovic Savic. Per il Napoli è una sconfitta pesante: gli azzurri restano fermi a 7 punti, ventitreesimi in classifica a +1 sulla zona a eliminazione diretta. (ANSA).