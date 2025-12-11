Pazzesco Pulisic: il numero di gol rapportato ai tiri nello specchio è clamoroso

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Christian Pulisic: "Tormentato dai problemi fisici nell’ultimo periodo, Pulisic è salito comunque a quota 7 gol in 9 gare di campionato, raggiungendo Lautaro Martinez dell’Inter in testa alla classifica dei cannonieri. Ma è appunto il ritmo realizzativo a destare stupore: solamente Harry Kane, da anni uno dei centravanti più forti e prolifici al mondo, fa meglio nei cinque migliori campionati d’Europa di Christian tra chi è andato a segno almeno cinque volte. L’inglese del Bayern Monaco viaggia a un gol ogni 59’, ma va anche detto che gli infortuni hanno limitato Capitan America negli ultimi tempi, la Bundesliga non è la Serie A a livello difensivo e la squadra in cui gioca l’ex Tottenham segna decisamente di più del Milan di Chris. In più, l’americano non è un centravanti. Con Allegri è passato dalla fascia al ruolo di seconda punta, ma comunque con compiti di difendere e svariare parecchio.

E quando Landucci lo definisce un cecchino, probabilmente ha sottomano alcune statistiche indicative. Una su tutte: Pulisic ha segnato sette gol con 14 tiri totali, di cui dieci nello specchio. In pratica, se prende la porta son dolori per gli avversari. Sempre Landucci disse dopo Milan-Lecce di Coppa Italia: "Quando Chris tira, i portieri suonano a morto". Così, Kane a parte, Capitan America mette in riga attaccanti del calibro di Lewandowski del Barcellona (un gol ogni 80’ nella Liga), Haaland del Manchester City (un gol ogni 86’ nella Premier) e Mbappé del Real Madrid (un gol ogni 87’ nella Liga)".