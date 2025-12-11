Caressa pone dubbi su Leao: "Occhio che se Allegri si stufa…”

Nel post partita di Torino-Milan, match giocato lunedì 8 dicembre all'Olimpico grande Torino e vinto dai rossoenri in rimonta 2-3, il giornalista e telecronista di Sky Fabio Caressa ha commentato la partita. Vedimao nel dettaglio le sue parole:

"Primo tempo del Milan quasi inguardabile fino al gol del 2-1, segnato da Rabiot, forse il giocatore più importante del Milan e secondo me anche più importante di Modric, perchè è un vero trascinatore. Mandato via dalla Juve senza neanche discutere il rinnovo, considerato finito, uno dei giocatori più decisivi del campionato. Quindi Milan inguardabile ma poi è esploso con una rimonta che è una di quelle cose che ti segnano la stagione e ti danno la consapevolezza per andare avanti. Sono partite che non valgono 3 punti ma 6 e forse anche 9, perchè stavi perdendo e alla fine hai vinto, in quel modo tra l'altro, con un trascinatore come Pulisic ma senza Leao. Leao è stato importante, a tratti dal punto di vista numerico più che di gioco, secondo me Allegri alla fine è uno che si stufa, e se vede che la squadra gioca meglio con Nkunku davanti, Leao potrebbe anche non trovare più spazio o almeno non spesso. La partita contro il Torino dimostra che la squadra può fare anche a meno di Leao"