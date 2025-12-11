Ranking UEFA, la corsa al quinto posto: ecco la posizione dell'Italia dopo le gare di Champions

vedi letture

Le serate di Champions League hanno lasciato un sapore dolceamaro per l'Italia, con due vittorie e altrettante sconfitte che per ora non cambiano tanto in ottica classifica Ranking UEFA. Ecco la situazione prima delle sfide di Europa League e Conference League.

CLASSIFICA RANKING UEFA AGGIORNATA

1. Inghilterra (9 su 9) 12.333

2. Germania (7 su 7) 10.678

- - -

3. Italia (7 su 7) 10.214

4. Spagna (8 su 8) 9.875

5. Portogallo (4 su 5) 9.800

6. Polonia (4 su 4) 9.375

7. Cipro (3 su 4) 9.250

8. Francia (7 su 7) 9.053

9. Danimarca (2 su 4) 8.625

10. Grecia (4 su 5) 7.500